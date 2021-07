Baterista fundador da banda de metal Slipknot, em 1995. Foi despedido em 2013, ano em que revelou que tinha uma doença causada pela esclerose múltipla, que o impedia de continuar a tocar.



Admirava os ‘mestres’ John Bonham (Led Zeppelin) e Keith Moon (The Who). Passou ainda pelos grupos Murderdolls (como guitarrista), Scar the Martyr e Sinsaenum. Joey Jordison morreu aos 46 anos de causas não divulgadas.