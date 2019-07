Johann Kresnik (1939-2019)

É considerado o criador do teatro de dança. Durante a sua carreira foi também apelidado de provocador nato.Foi autor de mais de 100 obras que originaram enorme polémica, porque colocou em cena imagens cruéis que não se coadunavam com a estética convencional do ballet.Abordou temas, como as vacas loucas. Apostou essencialmente na feroz crítica social.O coreógrafo austríaco Johann Kresnik morreu aos 79 anos.