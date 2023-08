O músico inglês John ‘The Baptist’ Gosling morreu aos 75 anos. Durante nove anos, foi o teclista dos Kinks, banda que ‘nasceu’ em Muswell Hill, no Norte de Londres, em 1964, fundada por Ray Davies e o irmão Dave. Entrou em 1970 e saiu em 1978.



Participou em dez álbuns e colaborou em dois dos grandes sucessos do banda: ‘Lola’ e ‘Celluloid Heroes’. Passou ainda pelos Hard Rain - faziam covers de Bob Dylan - e Kast off Kinks. Também foi organista de uma igreja.