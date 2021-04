Nasceu em 1929 em Salt Lake City e foi gestor na Kodak e na IBM. Com 34 anos foi chamado pelo presidente Kennedy para subsecretário da Educação. Em 1982 publica o livro ‘Megatrends’ - Dez Novas Tendências que vão Mudar as Nossas Vidas - que vendeu mais de 14 milhões de cópias em 57 países. A sua narrativa de interpretação do presente para antecipar o futuro valeu-lhe o epíteto de ‘visionário. Morreu em casa junto da família.