John Pilger (1939-2023)

Nasceu na Austrália e emigrou em 1962 para Inglaterra, onde se destacou como jornalista de investigação e realizador de mais de 60 documentários, muitos deles premiados. Sempre incómodo para o poder estabelecido, foi um crítico da política externa norte-americana e britânica. Denunciou o genocídio no Camboja e o papel dos EUA na subida ao poder de Pol Pot; mostrou a falta de sentido da guerra do Vietname; revelou os massacres do regime indonésio em Timor-Leste e os crimes contra os aborígenes na Austrália. Deixa dois filhos.