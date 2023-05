Começou a tocar piano aos 7 anos, mas foi na bateria que começou por dar nas vistas, no grupo britânico Bern Elliott & The Fenmen, em 1961, onde era acompanhado pelo guitarrista Wally Waller.Em 1967, ruma aos lendários Pretty Things (formados em 1963) com Waller e troca as peles pelos teclados. Para a história ficou ‘S.F. Sorrow’, de 1968, o primeiro álbum ópera rock de sempre. O segundo foi ‘Tommy’ dos históricos The Who, lançado em maio de 1969.O músico John Povey morreu aos 80 anos.