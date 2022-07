Ficou para a história do ativismo dos EUA como um dos membros dos ‘Chicago Seven’ - participou nos distúrbios da Convenção Democrata, em 1968, contra a guerra do Vietname. Doutorado em Química, por Yale, foi acusado de incitar motins e de fabricar artefactos incendiários. Acabou absolvido. A história do grupo já deu dois filmes, o último de 2020: ‘The Trial of the Chicago Seven’ (2020), escrito e dirigido por Aaron Sorkin. John R. Froines morreu aos 83 anos.