O músico norte-americano John Regan morreu aos 71 anos, de causas não divulgadas. Baixista, foi um dos membros dos Frehley’s Comet de Ace Frehley (ex-Kiss), entre 1984 e 1990. Também participou em concertos da banda de Peter Frampton (1979 a 2010).



"Sempre inspirador musicalmente e uma das pessoas mais engraçadas do Planeta", escreveu o guitarrista no Twitter. Tocou ainda com David Bowie, Mick Jagger, Billy Idol e David Lee Roth. Em 2014, fundou os Four By Fate, com Tod Howarth, dos Frehley’s Comet.