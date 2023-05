John Roland (1941-2023)

Ao longo de cerca de 30 anos, John Roland foi o rosto do horário nobre do canal Fox 5, em Nova Iorque. O noticiário que conduzia, às 22h00, costumava figurar nos lugares cimeiros em matéria de audiência televisiva.Natural de Pittsburgh, o repórter – e mais tarde pivô – lançou-se na NBC, em Los Angeles, e cobriu eventos como o assassinato de JFK, o julgamento de Charles Manson ou o ataque às Torres Gémeas.Casado quatro vezes, John Roland morreu no domingo, aos 81 anos, na sequência de complicações causadas por um AVC.