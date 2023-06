O nova-iorquino John Romita formou-se na School of Indus- trial Art, em Manhattan, e começou a criar para a Marvel em 1966. Durante 30 anos, desenhou a BD de ‘Homem-Aranha’ e foi cocriador de Mary Jane, a namorada ruiva de Peter Parker. Também ficaram famosas as ilustrações de Wolverine ou de Demolidor. A notícia da sua morte, aos 93 anos, foi dada ontem pelo filho, John Romita Jr., que seguiu as pisadas do pai na BD: "O meu pai é uma lenda no mundo da arte e seria uma honra seguir os seus passos", disse no Twitter.