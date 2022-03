Uma das estrelas de ‘Guerra dos Tronos’, o ator natural da Escócia fez diversos trabalhos no mundo da representação. Além do papel na série de sucesso, em que dava vida a Rickard Karstark, chefe da Casa Karstark, uma família vassala da Casa Stark de Winterfell, surgiu em filmes como ‘Victoria & Abdul’ ou ‘Mary Queen of Scots’. "Tinha capacidades notáveis", elogiou a empresária, Amanda Fitzalan. Causa da morte não foi divulgada.