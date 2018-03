Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

John Sulston (1942-2018)

Cientista ganhou Nobel da Medicina.

Por Paulo Fonte | 01:30

Descobertas sobre a regulação genética do desenvolvimento dos órgãos e da morte celular programada valeram-lhe o prémio Nobel da Medicina em 2002, partilhado com mais dois cientistas. O investigador britânico destacou-se como um dos pioneiros na área da genética, liderando no Reino Unido o projeto internacional do genoma humano. Os resultados do seu trabalho ajudaram a perceber diversas doenças do campo neurológico.