Em 1972, teve um estrondoso êxito com o single ‘I can see clearly now’, que vendeu mais de um milhão de cópias e liderou por quatro semana a lista da ‘Billboard’.Foi com esta música que passou do pop para estrela do reggae (chegou a gravar na Jamaica). Também deu nas vistas por covers de Doris Day (‘A very special love’) e Sam Cooke (‘Wonderful world’). Ajudou a lançar o amigo Bob Marley.Johhny Nash morreu ontem. Tinha 80 anos.