Entrou para os Skid Row em 1999 com a missão de substituir Sebastian Bach. O texano Johnny Solinger foi a voz da banda de rock durante 15 anos. Entre os álbuns de maior sucesso estão ‘Thickskin’ (2003) e ‘Revolutions Per Minute’ (2006). Johnny Solinger estava internado há várias semanas por insuficiência hepática. Morreu no sábado, aos 55 anos. Os Skid Row emitiram um comunicado de pesar pela perda "de um irmão".