Jon Hiseman (1944-2018)

Músico erudito fez fama a tocar bateria.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Em criança, aprendeu a tocar piano e violino, mas a sua vida mudou a partir do momento em que experimentou a bateria... e nunca mais a largou.



Jon Hiseman, que liderou bandas como os Colosseum e Tempest, e que ficou famoso por misturar o rock com elementos do jazz e da música erudita, trabalhou com gente famosa e foi colaborador de Andrew Lloyd Webber no teatro.



Morreu após operação para extrair um tumor cerebral.