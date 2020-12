O lutador norte-americano de wrestling nascido em Nova Iorque fez parte da World Wrestling Entertainment (WWE) até 2019, com a personagem Luke Harper.Depois juntou-se à All Elite Wrestling (AEW) e assumiu o nome de Brodie Lee. A lenda Hulk Hogan disse estar "totalmente devastado" com a perda de um "grande talento e um ser humano incrível".Morreu devido a um problema pulmonar não relacionado com Covid-19.