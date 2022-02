Nome grande no mundo da música mais pesada norte-americana, foi o fundador, com a mulher, Marsha, da Megaforce Records, nos anos 80, editora responsável por ter lançado os dois primeiros álbuns dos Metallica, ‘Kill ‘Em All’ e ‘Ride the Lightning’, em 1983 e 1984.



Também editou trabalhos dos Anthrax e de outras grandes bandas de heavy metal. Jonny Z, como também era conhecido, morreu devido a um distúrbio neuropático.