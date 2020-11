Reconhecido ator brasileiro, ao longo da trajetória atuou em inúmeras telenovelas e filmes. Passou pela Record, SBT, Bandeirantes, TV Tupi e Globo, canal no qual integrou o elenco de novelas como ‘O Astro’, ‘Chega Mais’ ou ‘Baila Comigo’.Já no cinema atuou em ‘O Cangaceiro’ (1997) e ‘Lula, o filho do Brasil’ (2010), além de ter realizado trabalhos de dobragem.O corpo foi encontrado no seu apartamento e a causa da morte não foi divulgada.