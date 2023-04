O padre angolano Jorge Casimiro Congo morreu aos 71 anos, devido a linfangite aguda.Paladino da independência de Cabinda, foi um dos ativistas mais proeminentes da separação do enclave de Angola. Foi detido várias vezes.O seu combate contra o que caracterizava, primeiro, como colonização portuguesa e, depois, angolana, levou-o a aderir ainda jovem à Frente de Libertação do Enclave de Cabinda.Após divergências com a Igreja Católica, fundou a Igreja Católica das Américas em Angola.