José Alberto Oliveira (1952-2023)

Morreu no domingo, aos 71 anos, no Hospital de São José, em Lisboa, José Alberto Oliveira, o poeta do "quotidiano não trivial", autor de livros inspirados, de temáticas diversificadas e muito inspirados pela lírica inglesa.Nascido em 1952 em Souto da Casa, no Fundão, publicou o primeiro livro de poesia – ‘Por Alguns Dias’ – em 1992, na Assírio & Alvim, editora que lhe publicou a obra quase toda e com a qual colaborou também como tradutor.O médico cardiologista não resistiu a uma septicemia. O funeral está marcado para terça-feira.