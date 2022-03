Agente duplo na ditadura militar do Brasil, José Anselmo dos Santos, cabo Anselmo, morreu 3ª feira em São Paulo, aos 81 anos. Nos anos 60, após a queda do presidente Goulart, que apoiou, teve treino de guerrilha em Cuba. Foi preso ao voltar ao Brasil e passou a colaborar com o regime militar. Infiltrado nos movimentos de esquerda, levou dezenas dos seus militantes à morte. Com a queda da ditadura, fez uma cirurgia plástica e passou a viver na clandestinidade.