José Augusto Rocha (1938-2018)

Morreu o advogado dos presos políticos.

Por Paulo Fonte | 01:30

A sua imagem ficou marcada por ter defendido presos políticos durante o Estado Novo, foi diretor da Associação Académica de Coimbra e chegou a ser expulso de todas as escolas nacionais durante a crise académica de 1962.



Acusado do crime de desobediência ao ministro da Educação Nacional, esteve preso em Caxias sem culpa formada.



Morreu esta quinta-feira de manhã, o corpo é esta sexta-feira cremado, pelas 17h00, no Cemitério dos Olivais, Lisboa.