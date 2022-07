Reputado neurologista e professor catedrático, José Castro Lopes nasceu em Vila Nova de Foz Coa.Após se licenciar na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, começou por exercer no Hospital de Santo António.Foi aí que criou a primeira unidade de AVC (acidente vascular cerebral) do País. Foi fundador e presidente da Sociedade Portuguesa do AVC.Castro Lopes morreu na segunda-feira, aos 88 anos, por causa não divulgada.