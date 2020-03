Nasceu em Itabuna, no Brasil, em 1940, e ficou famoso nos anos 80 quando, num programa de televisão, ‘Show de Esporte’ na TV Bandeirantes, venceu os 12 melhores jogadores de snooker do Brasil.Conhecido por ‘Rui Chapéu’, pela boina branca que usava sempre que jogava, disputou dezenas de partidas por dia para poder sobreviver das apostas que se realizavam.Defrontou Steve Davis, seis vezes campeão do Mundo da modalidade.