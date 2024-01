O antigo presidente da Câmara de Arganil José Dias Coimbra morreu aos 89 anos.



Professor primário, era natural da Pampilhosa do Botão, concelho da Mealhada, mas radicou-se na juventude em Arganil para exercer a profissão, tendo presidido ao município antes (1968-1974) e depois do 25 de Abril de 1974 (1979-1990). Em 2008, foi agraciado pelo então Presidente da República, Cavaco Silva, com a Comenda de Ordem Infante D. Henrique. O funeral realiza-se hoje, com início das exéquias às 15h00, na Igreja da Misericórdia de Arganil.