José Domingos nasceu na Guarda. Ainda no liceu começou a colaborar na Rádio Altitude. Em 1977 entra para a ANOP - Agência Noticiosa Portuguesa, passando depois a integrar os quadros da agência Lusa.



Em 2015, enquanto investigador empenhado na preservação da herança cultural dos judeus sefarditas, na Beira Interior, José Domingos, que usava o nome judaico José Levy Domingos, foi agraciado com a ‘medalha de honra’ do Conselho das Comunidades Sefarditas de Jerusalém, o primeiro português com esta distinção.