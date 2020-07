José Garcês (1928-2020)

O nome de José Garcês está ligado à criação da banda desenhada documental, com figuras da História de Portugal. Nascido em Lisboa, estreou-se na BD em 1946, na revista ‘O Mosquito’.Fez manuais escolares e assinou ‘A História de Portugal em BD’, com António Carmo dos Reis. Vivia e tinha um atelier na Amadora, tendo doado parte do seu acervo ao município.Morreu, na quarta-feira, aos 91 anos por causa não divulgada.