José Rómulo de Sousa Ortiz, conhecido no meio artístico da América Latina como José José, nasceu no México em 1948 numa família de músicos.O pai era um conhecido tenor e a mãe pianista.No início da década de 70 dedica-se às baladas românticas e rivaliza em êxito com Julio Iglesias.Muda-se para Los Angeles (EUA) onde recebe o primeiro disco de ouro.Nos seus 55 anos de carreira vendeu cerca de 100 milhões de discos.