José Louro (1933-2018)

Pedagogo lembrado por várias instituições regionais como uma "figura ímpar do teatro".

O fundador de A Companhia de Teatro do Algarve (ACTA) José Louro morreu aos 84 anos, sendo lembrado por várias instituições regionais como uma "figura ímpar do teatro" e pedagogo para "várias gerações de farenses".



Nascido em 25 de setembro de 1933, José Luís Louro estava reformado desde 1998, segundo a biografia disponibilizada pela Universidade do Algarve, que decretou três dias de luto académico pela morte de um formador de "centenas de alunos e de profissionais e amadores de Teatro que 'passaram pelas suas mãos', e que continuarão a ser um testemunho vivo da sua capacidade única para lançar as sementes".