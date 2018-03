Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

José Luís Ferreira (1973-2018)

Compositor e professor de música.

Por Paulo Fonte | 01:30

Doutorado em Informática Musical pela Universidade Católica do Porto e licenciado em Composição pela Escola Superior de Música de Lisboa, o compositor e professor nascido em Lisboa estudou sob a orientação de, entre outros, António Pinho Vargas.



Participou em seminários de nomes como Emanuel Nunes ou Salvatore Sciarrino.



As cerimónias fúnebres realizaram-se ontem no crematório de Alcabideche, em Cascais.