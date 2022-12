Antigo reitor do Santuário de Nossa Senhora da Nazaré entre 2006 e 2009, foi ordenado presbítero em 1973.Foi vigário paroquial (coadjutor) do Bombarral, Roliça e Vale Covo entre 2012 e 2019. Foi pároco da Pederneira (2006-2012), do Carvalhal (2012-2019) e, mais recentemente, de Reguengo Grande (2019-2020) e também de Moledo e de São Bartolomeu dos Galego.Era natural de Peniche.Faleceu vítima de doença prolongada.