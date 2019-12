Deputado do Partido Trabalhista Português na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira entre 2011 e 2015 e presidente do Congresso do PTP, o partido lembra o seu desempenho "na defesa intransigente do ambiente e de uma alimentação saudável".Um "lutador incansável, fiel aos seus princípios, um democrata como poucos", foi acrescentado.Morreu sábado no Hospital João de Almada, Funchal, onde estava internado.