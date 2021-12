Nasceu em Guimarães, em 1942, e doutorou-se em Musicologia Histórica. Fundou inúmeros grupos corais, entre eles o Coro da Sé Catedral do Porto e o Coro Redentorista de Cristo Rei (V. N. de Gaia).



Foi assessor de João de Freitas Branco na Direção Artística e de Produção do Teatro Nacional de S. Carlos. Teve uma intensa atividade de investigação e produção literária com a publicação de diversas obras marcantes na área da música.