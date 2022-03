Padre jesuíta, viveu em Timor-Leste desde 1974 e foi uma das vozes da Igreja que mais contestaram a ocupação indonésia.Chegou a apoiar diretamente a guerrilha, tendo escondido no seminário um rádio transmissor, que transportou desmontado, após passar pelos postos de Jacarta e Díli.Foi condecorado, em 2016, com a medalha da Ordem de Timor-Leste, atribuída pelo Estado timorense.Morreu no Hospital de Vila Franca de Xira.