Antigo presidente da Federação Portuguesa de Esgrima (FPE) durante oito anos, também foi membro da Comissão da Disciplina da Federação Internacional de Esgrima.Ao longo de 30 anos integrou os órgãos sociais da FPE e recebeu, por três vezes, a Medalha de Ouro da Federação Internacional de Esgrima, em cujo ‘Hall of Fame’ é o único português a constar.Foi agraciado com a Ordem Olímpica e com a Medalha de Mérito Desportivo.