Cozinheiro e pintor, figura emblemática da restauração algarvia, José Vila morreu 2ª feira, aos 77 anos. Abriu o Vila Lisa em 1981, na Mexilhoeira Grande, Portimão, adega pela qual passaram figuras como Mário Soares, Carlos do Carmo, Miguel Esteves Cardoso, António-Pedro Vasconcelos e, até, o ator Robert de Niro.



Perdeu uma perna em 2015, devido à diabetes, mas continuava a ser presença assídua no Gigi, na Quinta do Lago.