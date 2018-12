Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Josep Lluíz Núñez (1931-2018)

Antigo presidente do Barcelona esteve 22 anos à frente do clube.

Por Cláudia Machado | 01:30

Fica na história do Barcelona como o presidente que mais anos esteve à frente do clube catalão.



Entre 1978 e 2000, Josep Lluíz Núñez contou 175 títulos em todas as modalidades (30 só no futebol). Destacou-se também na área da construção, ao fundar com o sogro a Núñez y Navarro.



Depois de deixar a presidência do clube, foi condenado, por corrupção, a uma pena de prisão de dois anos e dois meses.



Estava internado há várias semanas.