Nunca acusou o peso de ser neto de um ícone do reggae como Bob Marley e aos poucos foi conquistando o respeito dos profissionais e admiradores deste género musical, com dois EP lançados: ‘Comfortable’ em 2014 e ‘Eternal’ em 2021. Aos 31 anos, Joseph Marley, conhecido por ‘Jo Mersa’, foi encontrado sem vida no seu carro na passada terça-feira em Miami, Estados Unidos, ao que tudo indica depois de ter sofrido um ataque de asma.