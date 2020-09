Era considerado uma lenda no mundo do wrestling. ‘Animal’ (nome artístico) ganhou fama nos anos 1980 ao formar a dupla ‘Legion of Doom’ com ‘Hawk’ (nome artístico de Michael Hegstrand, falecido em 2003).



Ganharam diversos títulos mundiais, não só na WWF de Vince McMahon, como noutras companhias de wrestling. Após a retirada dos ringues, apostou na formação de futuros lutadores. Morreu aos 60 anos durante o sono.