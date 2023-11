Nasceu em Londres e cresceu em Kilburn. Desde cedo trabalhou numa série de companhias amadoras de teatro, tendo integrado o elenco do prestigiado teatro Old Vic, onde atuou ao lado de nomes como Maggie Smith e Judi Dench.



Participou em mais de 100 filmes e séries de televisão, entre o quais ‘O Siciliano’, ‘Arma Mortífera 2’ ou ‘A Caça ao Outubro Vermelho’. Em 2013 regressou aos palcos do Old Vic, numa gala dirigida por Jonathan Miller, interpretando o papel de rei Lear na peça de William Shakespeare.