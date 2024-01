JPR Williams (1949-2024)

Considerado um dos melhores jogadores de râguebi de sempre, lenda do râguebi do País de Gales e dos Leões britânicos e irlandeses, JPR Williams morreu na segunda-feira, aos 74 anos, anunciou o seu antigo clube, o Bridgend.



Lateral, fez 55 jogos pela seleção do seu país e foi titular em todos os oito testes nas históricas digressões triunfantes dos Leões à Nova Zelândia, em 1971, e à África do Sul, em 1974. Depois de abandonar os relvados, tornou-se cirurgião ortopédico e foi presidente do clube de Bridgend até à data da sua morte.