Nasceu em Mülheim, na Alemanha, e estreou-se como centrocampista, em 1958, pelo SC Rot-Weiss Oberhausen.Passou pelo Colónia e pelo Hertha de Berlim. Só foi uma vez internacional, em 1960, num jogo da Alemanha contra o Chile (2-1).Em 1966 começou a sua carreira de treinador de futebol nos suíços do Servette, ainda como treinador-jogador. Seguiram-se as equipas do Strasbourg, o Schalke 04 e o Trabzonspor.