Juan José Pizzuti (1927-2020)

Ex-jogador e treinador de futebol argentino, ‘Tito’ jogou no River Plate e no Boca Juniors, mas foi no Racing Club que alcançou os maiores resultados, com dois títulos nacionais, em 1958 e 1961.



Pelo clube marcou 118 golos em 215 partidas. Como técnico orientou a equipa que venceu o Celtic de Glasgow na Taça Intercontinental de 1967.





Com esse triunfo, o Racing foi a primeira equipa argentina a obter o ambicionado troféu.