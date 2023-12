Juanita Castro (1933-2023)

Irmã do antigo líder cubano Fidel Castro, do atual, Raúl, e do quartel-mestre da revolução Ramón, Juanita comprou armas para o movimento 26 de Julho, contra Fulgencio Batista, mas não aceitou a influência comunista pós-revolução: tocou-lhe quando Raúl e Fidel colocaram a plantação da família na reforma agrária. Passou a colaborar com a inimiga CIA (o seu nome de código era ‘Donna’), ajudando centenas a fugir para a América, acabando ela própria por desertar, em 1964, dizendo que Cuba era "uma prisão rodeada por água". Morreu em Miami.