Músico e ativista político, o baterista membro fundador do Malombo Jazz usou a música para aumentar a consciencialização sobre o apartheid e a prisão de ativistas políticos. Nascido em Pretória, África do Sul, em 1973 emigrou para Inglaterra, onde formou o grupo Jabula. Em 1983 organizou, em Londres, o primeiro concerto pela liberdade de Nelson Mandela, para coincidir com o 65.º aniversário do futuro Presidente e que constituiu um apelo para a libertação de presos políticos. Morreu aos 85 anos, vítima de cancro.