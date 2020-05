Julio Anguita (1941-2020)

Foi um histórico dirigente do Partido Comunista Espanhol (secretário-geral entre 1988 e 1999). Ficou conhecido como ‘Califa Vermelho’ por ter presidido à autarquia de Córdoba.Primeiro em coligação com o PSOE (esquerda) e a UCD (centro-direita) e depois com maioria absoluta.Esteve na fundação da Izquierda Unida, que mais tarde deu origem ao Unidos Podemos, que agora está no governo.Julio Anguita morreu aos 78 anos.