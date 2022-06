É considerado um dos melhores trepadores do ciclismo espanhol. Ganhou, por três vezes, o prémio da Montanha na Volta a França e na Volta a Itália. Entre 1959 e 1969, conquistou cinco vitórias em etapas no Tour, quatro no Giro e três na Vuelta. Foi campeão de Espanha de estrada (1964), e de montanha (1962 e 1964). Julio Jiménez morreu ontem, aos 87 anos, devido aos ferimentos que sofreu num acidente de viação, na terça-feira.