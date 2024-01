Nasceu em Montalegre e licenciou-se em Direito em Coimbra, tendo ido estudar na capital chinesa, Pequim. Magistrado do Ministério Público, esteve 10 anos em Macau. Foi diretor operacional do Serviço de Informações de Segurança (SIS), de 1997 e 2000, e secretário-geral do SIRP (até 2017).