Julius W. Becton Jr (1926-2023)

Cresceu num apartamento T1, serviu em três guerras (II Guerra Mundial, Coreia e Vietname) e chegou em 1978 a tenente-general - batendo barreiras raciais ao ser o primeiro afro-americano no comando de um corpo do Exército dos EUA (na Europa durante a ‘Guerra Fria’). Deixou a farda em 1983 e foi dirigir a Agência Federal de Gestão de Emergências sob a presidência de Reagan. Presidiu à universidade onde se formou e foi superintendente do sistema escolar público de Washington D.C. Foi eleito um dos 100 mais influentes afro-americanos.