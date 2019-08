Ex-jogador de futebol ganês, o avançado jogou 27 vezes pela sua seleção, totalizando 12 golos.Em 2008, nos quartos de final da Taça das Nações Africanas, foi o autor do tento com que o Gana derrotou a Nigéria (2-1).Perdeu depois nas meias-finais com os Camarões (1-0). Jogou no Nottingham Forest, Sheffield Wednesday, Zamalek, do Egito, e na Liga norte-americana.Em 2015 sofreu um ataque cardíaco que lhe afetou a fala.